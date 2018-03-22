Украинка Майя Рудь, которая на протяжении 15 лет проживает и работает в Португалии, поразила судей выступлением на талант-шоу.

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Так, судьи Got Talent Portugal 2018 были приятно удивлены вокальными данными женщины. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале телевизионного проекта, информирует svodka.net.

По словам женщины, она уже долгое время живет за границей и сама воспитывает двух дочерей.

При этом 45-летняя украинка решила рассказать на талант-шоу свою историю жизни и показать свое увлечение пением.

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Стоит отметить, что для популярного конкурса Майя Рудь подготовила классическую песню «Адажио соль минор», продемонстрировав свои вокальные данные. Португальские судьи были поражены оперным пением Майи.

«В вашем пении чрезвычайная искренность», — отметил музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос после выступления украинки.

В то же время, судьи отдали Майе Рудь аж три голоса за ее талант. Отметим, что украинка прошла отбор в проект Got Talent Portugal и будет в дальнейшем бороться за победу в талант-шоу в прямых эфирах.

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