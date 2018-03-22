По словам представителя "Укрреставрации", с 2014 года на аренду и содержание столичного Гостиного двора компания ежемесячно тратила 600 тыс грн и готова за него судиться и дальше. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.43 | комментариев: прежний арендатор Гостинного двора будет дальше судиться за здание Фото: nashkiev.ua 28 февраля Киевский апелляционный хозсуд разорвал договор аренды с "Укрреставрацией" и обязал вернуть здание из аренды государству. Представитель компании заявил, что надеется на быстрое рассмотрение кассации, в связи с принятой недавно судебной реформой."С февраля 2014 года мы каждый месяц платили арендную плату за землю (теперь налог на землю), аренду Фонду за здание, коммунальные платежи, охрану. В месяц получается около 600 тыс грн. Мы готовы платить эти деньги и дальше, пока будут длиться суды. Если в Украине у нас не выйдет победить, мы пойдем в Европейский суд", – заявил Дмитрий Ярич.Ярич подчеркнул, что у компании были все необходимые документы для реконструкции Гостиного двора в торгово-офисный центр."На реконструкцию мы уже потратили около 120 млн грн. Эти деньги ушли в основном на укрепление фундамента Гостиного двора", – сказал он. Гостиный двор, торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году. Бывший памятник архитектуры. Здание Гостиного двора было удалено из списка памятников архитектуры 15 августа 2011 года.В декабре 2014 года Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор из государственной в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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