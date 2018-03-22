Соответствующие кадры в эфире украинского СМИ вызвали скандал.

Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта Холостяк из-за попавшей в выпуск программы карты Украины, где Крым не был обозначен, как украинская территория. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По поводу инцидента с выпуском проекта Холостяк от 16 марта на телеканале провели служебное расследование. «Ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики, а именно — международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). Несмотря на то, что поиск карты осуществлялся на английском языке, он не исключил ситуации, неприемлемой для национального медиа», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Отмечается, что режиссер монтажа, который работал над этой инфографикой, «полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которого противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины».

В связи с этим, говорится в сообщении, «телеканал СТБ прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта Холостяк с сегодняшнего дня». Также СТБ принес свои извинения за недопустимую ошибку.

«Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым — это Украина!», — подчеркнули в пресс-службе телеканала.

Также на телеканале сообщили, что оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах СТБ. «Телеканал ни в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями», — добавили в пресс-службе СТБ.

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