Эксперты согласны с таким прогнозом регулятора, однако предупреждают, что рост потребительских цен продолжится, пусть и не столь высокими темпами, как в последние месяцы. «Апостроф» выяснял, как вырастут цены к концу 2018 года.

Национальный банк Украины ожидает замедления роста потребительских цен в ближайшие месяцы. С таким заявлением на днях выступил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

В Нацбанке вынуждены признать, что в начале текущего года инфляция вышла за рамки траектории прогноза. Так, в январе она составила 1,5% к декабрю 2017 года и 14,1% в годовом выражении.

За минувший год цены выросли на 13,7% (в 2016 году – на 12,4%), несмотря на то, что изначально инфляция прогнозировалась Нацбанком и Кабинетом министров на уровне 8%. На протяжении года прогнозный показатель инфляции неуклонно ухудшался и ближе к концу года рассчитывался на уровне около 12%. Но, как видно из данных статистики, даже он оказался излишне оптимистичным.

На нынешний год власти прогнозируют рост цен на уровне около 9%, однако есть большие опасения, что этот показатель также будет превышен, причем существенно.

Рычаги Нацбанка

В Нацбанке осознают риски. Для их минимизации регулятор с начала года уже дважды повысил учетную ставку – с 14,5% до 16% годовых в конце января и с 16% до 17% в начале марта.

Повышение ключевой ставки является одним из основных инструментов борьбы с инфляцией. Однако сможет ли Национальный банк сдержать галопирующий рост цен?

По словам старшего аналитика инвестиционной компании «Альпари» Вадима Иосуба, высокая прошлогодняя инфляция была вызвана целым рядом факторов немонетарного характера.

«Среди таких факторов – сокращение предложения некоторых товаров, рост мировых цен и, как следствие, внешнего спроса на продукты питания, увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда из-за быстрого роста зарплат, быстрое восстановление потребительского спроса. В конце прошлого года сыграли свою роль сезонные факторы – ухудшение инфляционных ожиданий и смягчение фискальной политики в виде массового расходования остатков бюджетных средств», — рассказал знаток «Апострофу».

При этом влияние на такие факторы стандартных инструментов денежно-кредитной политики НБУ очень ограничено.

«Практика как минимум прошлого года показала, что у Национального банка недостаточно рычагов, чтобы контролировать инфляцию, чтобы обеспечить выполнение своего же прогноза. В такой экономике, как наша, очень сильно открытой, уязвимой, слабой, бедной, возможности центрального банка таргетировать инфляцию очень сильно ограничены», — сказал изданию профессор кафедры финансов Киево-Могилянской академии Александр Мертенс.

Одним из имеющихся в распоряжении НБУ инструментов является учетная ставка.

«Повышение учетной ставки и, как следствие, сокращение объемов выданного рефинансирования — впрыска денежной массы в рынок — а также проседание доллара на наличном рынке сделали свое дело», — заявил «Апострофу» член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Финансовый знаток Алексей Кущ соглашается, что повышение учетной ставки НБУ и вытекающее из этого увеличение базовых ставок на рынках капитала привели к укреплению гривны в последний месяц.

«Естественно, все эти факторы не могли не повлиять на то, что динамика инфляции, которая уже выходила из-под контроля в январе, в феврале несколько успокоилась», — отметил он в комментарии изданию.

Слабый экономический рост

Однако обратной стороной повышения ключевой ставки является замедление экономического роста, который и так довольно вялый, предупреждает Александр Мертенс. «Может, для экономики была бы лучше инфляция на уровне 8-10%, чем так завышать ставку», — сказал он.

Алексей Кущ также предупреждает о потенциальной опасности повышения учетной ставки. По его словам, запас повышения ставки не бесконечен. «Можно повысить еще на 1%, на 1,5%, но это уже будет иметь не очень хорошие последствия для динамики экономического роста», — пояснил специалист.

По его мнению, Нацбанку следует таргетировать не инфляцию, а показатель номинального ВВП. «На самом деле, если будут низкие цены, но экономика будет в стагнации и не будут увеличиваться реальные доходы населения, пользы от такой низкой инфляции – практически никакой», — отметил он.

На сколько вырастут цены

Но постоянно растущие цены также вряд ли кого-то радуют.

Вадим Иосуб напомнил, что рост цен начался в апреле 2017 года. Соответственно, по его расчетам, со второго квартала 2018-го можно ожидать замедления инфляции в годовом выражении «благодаря эффекту высокой базы прошлого года».

Однако насколько длительным окажется такой тренд? И что должен сделать регулятор, чтобы продлить его? По мнению Алексея Куща, для этого нужно более совершенно усиливать национальную валюту.

«Если бы Национальный банк укрепил национальную валюту примерно на 10% в марте-апреле, это могло бы дать долгий дефляционный период в летние месяцы, и тогда к осени мы могли бы подойти с неким запасом», — сказал он, выразив при этом сомнение, что НБУ пойдет на столь радикальный шаг, главная его цель – это все-таки пополнение валютных резервов, чтобы выполнять обязательства перед внешними кредиторами.

Эксперты по-разному оценивают уровень инфляции по итогам 2018 года, однако единодушны в том, что он выйдет за рамки прогноза Нацбанка.

Александр Мертенс не готов называть конкретные цифры. Вместе с тем, по словам эксперта, можно с уверенностью говорить, что инфляция будет выше прогноза НБУ.

Вадим Иосуб согласен, что прогноз НБУ в 8,9% выглядит «несколько оптимистичным». По его мнению, по итогам года инфляция может снизиться до 10%.

Виталий Шапран, в свою очередь, считает, что, если не произойдет каких-либо катаклизмов, то инфляция в этом году будет меньше чем в 2017-м, но все еще будет двузначной.

Алексей Кущ также сомневается, что, несмотря на замедление темпов роста, инфляция сможет выйти на однозначный уровень. «Я думаю, что, скорее только, инфляция будет находиться в том же коридоре, в котором она находилась в 2016-2017 годах, то есть, условно говоря, 12-15%», — заявил специалист.

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