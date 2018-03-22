Руководитель компании Twitter Джек Дорси считает, что уже через 10 лет биткоин обойдет по своей важности доллар и станет наиболее актуальной в мире валютой, которой будут пользоваться миллиарда пользователей. Об этом он заявил в среду, 21 марта, пишет со ссылкой на .

"В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткоин", - отметил Дорси.

Несмотря на то, что сейчас биткоин по-прежнему испытывает определенные проблемы, которые, по его словам, мешают ему стать "эффективной валютой", дальнейшие разработки протокола, считает он, непременно приведут к необходимым изменениям.

"Пока он (биткоин) медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это пойдет. Есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным", - подчеркнул глава соцсети.

Ранее сообщалось, что на своей платформе. Перед этим стало известно, что .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира