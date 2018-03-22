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Савченко заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины
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22.03.2018 00:22
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко отметила, что "возможно,
кто-то ждет", что она будет баллотироваться в президенты Украины.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 |
комментариев: Савченко: Посмотрим, что из этого выйдет Фото:
Александр Хоменко / Gordonua.com По словам нардепа, ее часто
спрашивают об этом и она ответила на этот вопрос еще два года
назад."Я тогда сказала: да, я буду баллотироваться в президенты
Украины. Я не тот человек, который изменяет своим словам, если
дает – забирает назад. Я – буду, и мы посмотрим, что из
этого выйдет", – сказала Савченко.Она отметила, что "возможно,
кто-то ждет этого, в конце концов".15 марта генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления
на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко. Он
заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского
парламента.Верховная Рада исключила Савченко из комитета по
нацбезопасности.Регламентный комитет рассмотрит представление утром
22 марта.Президентские выборы состоятся в Украине в 2019 году.
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