Внефракционный нардеп Надежда Савченко отметила, что "возможно, кто-то ждет", что она будет баллотироваться в президенты Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.37 | комментариев: Савченко: Посмотрим, что из этого выйдет Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com По словам нардепа, ее часто спрашивают об этом и она ответила на этот вопрос еще два года назад."Я тогда сказала: да, я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет своим словам, если дает – забирает назад. Я – буду, и мы посмотрим, что из этого выйдет", – сказала Савченко.Она отметила, что "возможно, кто-то ждет этого, в конце концов".15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.Верховная Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.Регламентный комитет рассмотрит представление утром 22 марта.Президентские выборы состоятся в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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