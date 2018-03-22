"Мы ответственны за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, тогда мы не заслуживаем того, чтобы вас обслуживать"

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Мы ответственны за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, тогда мы не заслуживаем того, чтобы вас обслуживать. Я работал, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не произойдет снова. Хорошей новостью является то, что важнейшие шаги, направленные на то, чтобы предотвратить это, мы сделали уже много лет назад. Но мы также делали ошибки", - отметил Цукерберг.

Он рассказал о хронологии событий, предшествовавших скандалу.

В 2013 году исследователь из Кембриджского университета Александр Коган создал приложение для тестов личности. Его загрузили около 300 тысяч людей, которые поделились своими данными, а также некоторым данным своих друзей.

"Учитывая то, как наша платформа работала в то время, это означало, что Коган имел возможность получить доступ к десяткам миллионов данных друзей пользователей (которые пользовались его приложением - УП)", - пояснил основатель соцсети.

В 2014 году в Facebook резко ограничили доступ приложений к информации пользователей. В частности разработчики больше не могут просить предоставить информацию о других друзьях пользователей, если те не дали на это согласие.

"В 2015 году мы узнали от журналистов The Guardian, что Коган поделился данными с его программы с Cambridge Analtica. Это против наших правил ... поэтому мы немедленно запретили приложение Когана в нашей платформе и требовали, чтобы Коган и Cambridge Analtica официально подтвердили, что они удалили все полученные ненадлежащим образом данные. Они предоставили эти сертификаты", - рассказал Цукерберг.

По его словам, на прошлой неделе он узнал от публикаций СМИ, что Cambridge Analtica, вероятно, не удалила данные, как обещала.

"Мы сразу запретили им пользоваться любыми из наших услуг. Cambridge Analtica утверждает, что они уже удалили данные и согласились провести криминалистическую проверку фирмой, которую мы наняли, чтобы подтвердить это. Мы работаем с регуляторами, которые также исследуют эти события", - проинформировал Цукерберг.

Он отметил, что этот скандал был нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analtica и Facebook, а также между соцсетью и пользователями.

Основатель Facebook пообещал исследовать все приложения, которые имели доступ к значительному количеству информации к изменениям работы платформы 2014 года и провести полную проверку любой программы с подозрительной активностью.

Соцсеть заблокирует тех разработчиков, которые откажутся пройти аккуратный аудит.

"И если мы найдем разработчиков, что злоупотребляли личной информацией, мы запретим их приложения и сообщим каждому, на кого они повлияли. Это касается и тех людей, чьими данными злоупотреблял Коган", - отметил Цукерберг.

Кроме того, он пообещал в следующем месяце показать инструмент по пользованию приложениями и отмене разрешений на использование ими данными людей.

Напомним, что по масштабным расследованиям журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.