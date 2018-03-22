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Цукерберг пообещал ужесточить защиту данных пользователей Facebook
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22.03.2018 00:30
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Среди шагов, которые защитят персональные данные пользователей
Facebook, хозяин компании Марк Цукерберг назвал проверку приложений
"с подозрительной деятельностью" и уменьшение объема запрашиваемой
у пользователей информации. Цукерберг пообещал три шага для защиты
персональных данных Фото: ЕРА "Мы уже предприняли самые важные шаги
несколько лет назад, в 2014 году, чтобы помешать... получить доступ
к информации людей таким образом. Но нам нужно сделать
больше", – написал он.Цукерберг назвал три шага, которые
предпримет его компания в связи с последними событиями.Во-первых,
будет проведена полная проверка каждого "приложения с
подозрительной деятельностью", а тем, кто не согласится на
аккуратный аудит, будет запрещен доступ к платформам."И если мы
найдем разработчиков, которые неправильно использовали личную
информацию, мы запретим их и расскажем всем, кто пострадал от этих
приложений", – отметил руководитель компании.Во-вторых, будет
"еще больше" ограничен доступ к данным разработчиков, чтобы
предотвратить другие виды злоупотреблений. При входе в систему
Facebook намерены сократить количество информации, которую требует
приложение: только имя, фотографию профиля и адрес электронной
почты. Будет также усложнено получение доступа к сообщениям и
личным данным пользователей.Цукерберг также анонсировал появление
более заметной панели инструментов для настройки приложений, в
частности – для отмены разрешения на доступ к данным
пользователя."Я отвечаю за то, что происходит на нашей платформе. Я
серьезно занимаюсь тем, что нужно для защиты нашего сообщества.
Хотя эта конкретная проблема, связанная с Cambridge Analytica,
больше не должна сегодня произойти с новыми приложениями, это не
меняет того, что происходило в прошлом", – заявил он.По словам
Цукерберга, для устранения проблем потребуется больше времени, чем
хотелось бы."Но я обещаю, что мы сможем это сделать и построить
лучший сервис в долгосрочной перспективе", – подчеркнул он.
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071
В комментариях под постом Цукерберг анонсировал свое
интервью."Собираюсь сделать интервью с CNN в ближайшее
время", – написал он.
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071?comment_id=10104712056647501&reply_comment_id=1900584220016337
19 марта газета The New York Times сообщила, что
Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов
пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать
победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала
поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную
политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на
скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica
Александром Никсом, который признался, что более 200
раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе
в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и
Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была
создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта
Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа.
Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель
популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart
и экс-советник Трампа.
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