Среди шагов, которые защитят персональные данные пользователей Facebook, хозяин компании Марк Цукерберг назвал проверку приложений "с подозрительной деятельностью" и уменьшение объема запрашиваемой у пользователей информации. Цукерберг пообещал три шага для защиты персональных данных Фото: ЕРА "Мы уже предприняли самые важные шаги несколько лет назад, в 2014 году, чтобы помешать... получить доступ к информации людей таким образом. Но нам нужно сделать больше", – написал он.Цукерберг назвал три шага, которые предпримет его компания в связи с последними событиями.Во-первых, будет проведена полная проверка каждого "приложения с подозрительной деятельностью", а тем, кто не согласится на аккуратный аудит, будет запрещен доступ к платформам."И если мы найдем разработчиков, которые неправильно использовали личную информацию, мы запретим их и расскажем всем, кто пострадал от этих приложений", – отметил руководитель компании.Во-вторых, будет "еще больше" ограничен доступ к данным разработчиков, чтобы предотвратить другие виды злоупотреблений. При входе в систему Facebook намерены сократить количество информации, которую требует приложение: только имя, фотографию профиля и адрес электронной почты. Будет также усложнено получение доступа к сообщениям и личным данным пользователей.Цукерберг также анонсировал появление более заметной панели инструментов для настройки приложений, в частности – для отмены разрешения на доступ к данным пользователя."Я отвечаю за то, что происходит на нашей платформе. Я серьезно занимаюсь тем, что нужно для защиты нашего сообщества. Хотя эта конкретная проблема, связанная с Cambridge Analytica, больше не должна сегодня произойти с новыми приложениями, это не меняет того, что происходило в прошлом", – заявил он.По словам Цукерберга, для устранения проблем потребуется больше времени, чем хотелось бы."Но я обещаю, что мы сможем это сделать и построить лучший сервис в долгосрочной перспективе", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071 В комментариях под постом Цукерберг анонсировал свое интервью."Собираюсь сделать интервью с CNN в ближайшее время", – написал он. https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071?comment_id=10104712056647501&reply_comment_id=1900584220016337 19 марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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