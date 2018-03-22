Денежные переводы работников имеют гораздо больший эффект для стабильности нацвалюты, чем прямые иностранные инвестиции.

изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы,передает со ссылкой на .

Оказалось, что переводы работников значительно больше, чем считалось ранее. По предварительным оценкам объем переводов из Польши в прошлом году официальными и неофициальными каналами составил $1,35 млрд. По последним оценкам на основе данных Нацбанка Польши эта сумма была выше более чем вдвое - $ 3,123 млрд.

К таким выводам в Нацбанке пришли после того, как появились новые данные о трудовой миграции из Украины на основе опроса Госстата. Также стали известны объемы частных денежных переводов в Украину, оценены центральными банками Польши и .

На основе обновленной методики перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов за последние три года.

Так, за 2015 год было перечислено на $1,8 млрд больше - $7 млрд. За 2016 год - на $2,1 млрд - $7,5 млрд. Показатели прошлого года увеличились на $ 2 млрд, до $9,3 млрд.

Следствием пересчете стало улучшение сальдо текущего счета платежного баланса. Дефицит в размере 0,2% ВВП в 2015 году перешел в профициту в размере 1,8% ВВП. 2016 года размер дефицита с 3,7% ВВП изменился до 1,4% ВВП. 2017 года - с 3,5% ВВП до 1,6% ВВП.

прогнозирует, что трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года. Однако начнет снижаться в среднесрочной перспективе. До конца 2020 года на польский рынок труда будут приезжать 200-300 тыс. украинцев ежегодно.

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