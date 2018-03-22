Украинцу Александру Кольченко после выхода из ШИЗО исправительной колонии в Челябинской области удалось получить посылку, сообщила местная правозащитница Татьяна Щур. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кольченко страдает от дефицита веса и аритмии Фото: Tatiana Shchur / Facebook По ее словам, украинцу также удалось получить посылку."На самом деле для того, кто понимает, как важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая, хорошая новость. Больше никаких новостей про Сашу Кольченко нет", – отметила Щур. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2053674294906889&id=100007930145803 До этого правозащитница информировала, что 8 марта Кольченко поместили в ШИЗО "за якобы передвижение без охраны".В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Кольченко и Олег Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.Кинорежиссер Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры.6 февраля 2017 года Россия повторно отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко из-за того, что считает их гражданами РФ.В ноябре 2017 года мать украинского политзаключенного Лариса Кольченко сообщила, что ее сын попал в больницу с диагнозом "дефицит веса".В феврале 2018 года журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк проинформировал, что у украинца диагностировали аритмию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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