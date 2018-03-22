Основные материальные потери Украины в Крыму - это стоимость земли, энергетических активов, банков с их активами, предприятий и жилья

Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра "Атлантического совета" Андерса Аслунда, передает " Укринформ ".

"Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые потерпела Украина, заключается в умножения доли вторичного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составляла 13,7% из $179,6 млрд, умноженное на четыре, или $98,4 млдр", - пояснил Аслунд, для расчетов он использовал методологию Томаса Пиккета.

По мнению эксперта, основные материальные потери Украины в Крыму - это стоимость земли, энергетических активов, банков с их активами, предприятий и жилья.

"С начала российской аннексии Украина сразу потеряла государственную собственность, которая включала в себя нефтегазовые холдинги, инфраструктуру, здания, землю и военные объекты", - отметил знаток.

На оккупированном полуострове наибольшие убытки касаются газовых активов. Они охватывали 18 газовых месторождений в Черном море, приблизительная стоимость которых составляет 40 миллиардов долларов.

В банковском секторе Украина потеряла около 1,8 миллиарда долларов.

"Экономическая и гуманитарная ситуация на Донбассе ужасная и существенно контрастирует с ситуацией в Крыму", - отмечается в докладе.

Конфликт на Донбассе нанес значительного разрушения инфраструктуре еще в 2014 году. Экономическая польза резко упала примерно на две трети.

Поэтому Украина сложно возместить убытки, причиненные Кремлем, несмотря на то, что иски рассматриваются в Стокгольмском арбитражном суде, в Гаагском суде, в Высшем суде Лондона, в Страсбурге, а также в Международном суде ООН и Международном уголовном суде.