Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что через год люди могут сделать то, о чем сама она "мечтала до конца". Савченко: "Ба-бах!" Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Не знаю, что будет со мной, но точно знаю, что будет с Украиной. Если сейчас, в этом периоде, власть ничему не научится из этого шоу, которая сделала сама, то через год люди докажут то, о чем я мечтала до конца. Ба-бах!" – заявила она.19 марта в YouTube разместили 16-секундный видеоролик, в котором Савченко, стоя на фоне пустого зала заседаний Верховной Рады, произносит фразу: "Ба-бах! Що, всралися?"15 марта генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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