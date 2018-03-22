|Кетрін Зета-Джонс похизувалася довгими ногами у мереживній сукні (ФОТО)
|22.03.2018 00:52
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48-річна голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс може дати фору багатьом юним актрисам чи навіть моделями, що, зрештою, не дивно - зірка активно займається спортом і обирає активний відпочинок з коханим Майклом Дугласом на противагу перегляду фільмів у вихідні.
Днями зірка опублікувала вражаюче фото, на якому позує у білій мереживній сукні, хизуючись довгими і неймовірно стрункими ніжками. Так тримати!
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