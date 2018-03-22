Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам назвал экс-президента Франции Николя Саркози военным преступником и заявил, что был свидетелем передачи ему денег для финансирования президентской кампании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сын Каддафи призвал действующего президента Франции Эммануэля Макрона преследовать Саркози в судебном порядке "за преступления, совершенные против Ливии" Фото: ЕРА По словам аль-Ислама, он был свидетелем доставки первого денежного транша, кроме того, есть еще лица, готовые также дать показания против Саркози.Сын Каддафи назвал экс-президента Франции военным преступником, который несет ответственность за распространение терроризма и рост нелегальной миграции. Он призвал действующего президента Франции Эммануэля Макрона преследовать Саркози в судебном порядке "за преступления, совершенные против Ливии".В апреле 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты.Саркози, занимавший пост президента с 2005 года по 2012-й, также находится под следствием по делу о получении нелегального финансирования от косметической фирмы L’Oreal и ряде случаев торговли влиянием.22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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