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Сын Каддафи намерен свидетельствовать против Саркози
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22.03.2018 00:53
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Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам
назвал экс-президента Франции Николя Саркози военным преступником и
заявил, что был свидетелем передачи ему денег для финансирования
президентской кампании. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сын Каддафи призвал действующего президента
Франции Эммануэля Макрона преследовать Саркози в судебном порядке
"за преступления, совершенные против Ливии" Фото: ЕРА По словам
аль-Ислама, он был свидетелем доставки первого денежного транша,
кроме того, есть еще лица, готовые также дать показания против
Саркози.Сын Каддафи назвал экс-президента Франции военным
преступником, который несет ответственность за распространение
терроризма и рост нелегальной миграции. Он призвал действующего
президента Франции Эммануэля Макрона преследовать Саркози в
судебном порядке "за преступления, совершенные против Ливии".В
апреле 2012 года французское
издание Mediapart опубликовало документы, в которых
говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды
президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили
бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина.Он
рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из
Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози,
чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он
передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один
раз – лично кандидату в президенты.Саркози, занимавший пост
президента с 2005 года по 2012-й, также находится под
следствием по делу о получении нелегального финансирования от
косметической фирмы L’Oreal и ряде случаев торговли
влиянием.22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения в
коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании.
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