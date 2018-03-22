Российский актер Алексей Панин должен 1,281 млн руб. – это непогашенные алименты на дочь и штрафы. Панин не сможет покинуть Россию Фото: Алексей Панин / "ВКонтакте" У Панина накопилось долгов на сумму более 1 млн 281 тыс. руб. (586 тыс. грн), потому что он не платил алименты на дочь и штрафы за нарушение правил дорожного движения.Как пишет издание, на совещании в российской Госавтоинспекции предлагали объявить BMW актера в розыск по камерам, чтобы остановить авто и арестовать, однако сочли долги Панина недостаточным основанием для постановки машины в розыск и приняли решение обратиться в суд, который и запретил актеру управлять авто. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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