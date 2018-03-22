Российский актер Алексей Панин должен 1,281 млн руб. – это
непогашенные алименты на дочь и штрафы. Панин не сможет покинуть
Россию Фото: Алексей Панин / "ВКонтакте" У Панина накопилось долгов
на сумму более 1 млн 281 тыс. руб. (586 тыс. грн), потому что он не
платил алименты на дочь и штрафы за нарушение правил дорожного
движения.Как пишет издание, на совещании в российской
Госавтоинспекции предлагали объявить BMW актера в розыск по
камерам, чтобы остановить авто и арестовать, однако сочли долги
Панина недостаточным основанием для постановки машины в розыск и
приняли решение обратиться в суд, который и запретил актеру
управлять авто.
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