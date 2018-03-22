Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски близок к переходу в мадридский "".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан одобрил покупку нападающего в летнее трансферное окно,передает со ссылкой на .

По информации издания, "" уже согласовал условия контракта 29-летнего поляка с его агентом Пини Захави.

Клубы еще не начали переговоров о переходе. Ожидается, что "" не захочет расставаться со своим нападающим менее, чем за 100 млн евро.

Однако "" может попытаться снизить сумму трансфера, предложив в качестве компенсации хавбека Хамеса Родригеса. Хамес уже выступает в "Баварии" на правах аренды до лета 2019 года, в соглашении прописана опция выкупа игрока за 42 млн евро.

"" отказался от идеи приобретения нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в связи с завышенной ценой, которую пригласил лондонский клуб.

Игрок "Реала" Криштиану Роналду показал свой дом площадью 800 квадратных метров и стоимостью 6,6 миллиона долларов. Он находится в районе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Там преобладает минималистский холостяцкий стиль интерьера. Там находится 7 спален и 8 ванных комнат. Детская для 6-месячных близнецов Эвы Марии и Матео и 8-недельной дочери Аланы Мартины оформлена в нейтральных кремовых и серых тонах. У 7-летнего сына Криштиану-младшего есть мини-футбольное поле, бассейн и домашніій тренажерный зал.

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