Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что британские политики, в том числе глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон, намерены бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова: Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним – создать образ врага Фото: ЕРА "Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним – создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?" – пишет Захарова. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216224602437435 По ее словам, Джонсон несет особую ответственность за сохранение мира."Очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и следовательно – хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", – убеждена спикер российского МИД.Она напомнила, что Россия воевала с нацистами на своей территории, а потом еще и освобождала Европу."Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", – считает Захарова.21 марта Джонсон отметил, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер.Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14 июня по 15 июля.До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент Польши Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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