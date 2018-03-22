Президент Литвы Даля Грибаускайте стала единственным лидером стран Балтии, которая не поздравила с победой на выборах президента РФ Владимира Путина. Грибаускайте: Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздержимся от поздравлений Фото: ЕРА "Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздержимся от поздравлений", – сообщили агентству в пресс-службе президента. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, в свою очередь, отправила приветствие Путину, где пожелала процветания народу России и выразила надежду на добрососедские отношения двух стран.Лидер Латвии Раймонд Вейонис также поздравил Путина с переизбранием, пишет местное издание Mixnews.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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