Президент Литвы Даля Грибаускайте стала единственным лидером стран
Балтии, которая не поздравила с победой на выборах президента РФ
Владимира Путина. Грибаускайте: Пока Россия не проявляет
уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и
интересами других стран, мы воздержимся от поздравлений Фото: ЕРА
"Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права
и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздержимся от
поздравлений", – сообщили агентству в пресс-службе
президента. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, в свою
очередь, отправила приветствие Путину, где пожелала процветания
народу России и выразила надежду на добрососедские отношения двух
стран.Лидер Латвии Раймонд Вейонис также поздравил Путина с
переизбранием, пишет местное издание Mixnews.18 марта – в
день годовщины аннексии Крыма – в России прошли
президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело
онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава
Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила,
что за Путина проголосовали 76,66% россиян.
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