|Неймовірно струнка Брітні Спірс "підірвала" мережу у рекламі Kenzo (ФОТО)
|22.03.2018 01:29
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Неймовірно струнка і помолодівша - відома співачка Брітні Спірс добряче взялася за розум і тіло після того, як почала зустрічатися із молодшим за себе хлопцем (а за сумісництвом і фітнес-тренером), тож тепер шанувальники зі здивуванням відмічають зміни у фігурі красуні.
Днями Брітні з'явилася у рекламі Kenzo. На фото співачка позує у топі, коротких шортах та шкіряних бофтортах, демонструючи плоский живіт та підкачані форми.
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