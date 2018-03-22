Сотрудничество с РФ может позволить решить проблему Сирии, Украины, Ирана, КНДР, гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия может помочь в урегулировании ряда острых международных проблем, между которых - кризис вУкраине и война в Сирии.

"Они могут помочь решить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался поладить (с Россией - ИФ), но ему не хватило смекалки. Обама и Клинтон тоже пытались, но у них либо не хватило энергии, либо они не смогли найти общий язык (вспомните "перезагрузку")!", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

"Нужно стремиться к миру, но выступать с позиции силы", - добавил он.

Ранее в среду Д. Трамп заявил, что правильно поступил, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Я позвонил президенту России Путину поздравить его с его победой на выборах (раньше Обама ему тоже звонил). Фейковые медиа сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими - это хорошо, а не плохо", - написал он в "Твиттере".

Многие американские политики и СМИ подвергли критике такой шаг американского президента.