По информации Avianews, из Львова лоукостер Ryanair будет выполнять рейсы в Германию, Польшу и Великобританию, а из Киева – в Испанию, Польшу, Словакию, Литву, Швецию и Великобританию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рейсы в Украину Ryanair откроет осенью Фото: ЕРА Известно, что Киев самолеты авиакомпании будут связывать с Барселоной (Испания), Братиславой (Словакия), Варшавой, Вроцлавом, Гданьском, Краковом, Познанью (все – Польша), Вильнюсом (Литва), Лондоном (Великобритания) и Стокгольмом (Швеция).Из Львова можно будет улететь самолетами Ryanair в Дюссельдорф, Мемминген (оба – Германия), Варшаву, Краков, Лондон.Рейсы начнут выполнять осенью 2018 года.Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13 июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9 января 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля объявил о выходе лоукостера на украинский рынок осенью.В Ryanair подтвердили информацию о намерении открыть ряд рейсов из Киева и Львова.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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