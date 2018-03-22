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"Время так коротко. Не сатаней". Максакова получила смс от предполагаемого заказчика убийства Вороненкова. Видео
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22.03.2018 01:56
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Накануне годовщины убийства экс-депутата Государственной думы РФ
Дениса Вороненкова его жена, оперная певица Мария Максакова
рассказала в интервью ТСН, что получила смс от предполагаемого
заказчика преступления – своего бывшего гражданского мужа Владимира
Тюрина. "Время так коротко. Не сатаней", – показала она журналистам
сообщения на своем телефоне. Максакова заверила, что уже давно не
общается с Тюриным. За последний год, кроме мужа, она потеряла
также отца – 80-летний доктор физико-математических наук Петер
Игенбергс скончался в январе. Певица воспитывает двухлетнего Ивана
Вороненкова и рассчитывает получить украинское гражданство.
| Максакова не планирует уезжать из Украины Скриншот: tsn.ua 23
марта 2017 года Вороненкова, который принял украинское
гражданство и дал показания ГПУ по делу о
госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в
центре Киева убил киллер, когда экс-депутат
Госдумы РФ направлялся на встречу. Охранник
политика смертельно ранил нападавшего.9 октября генеральный
прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство по приказу
Федеральной службы безопасности РФ заказал криминальный
авторитет Тюрин. У него якобы было три мотива для совершения
преступления, в том числе личный.В декабре прокуратура Киева
сообщала, что досудебное расследование по делу об убийстве
Вороненкова находится на завершающей стадии.видео
Видео: tsn.ua
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