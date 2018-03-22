Накануне годовщины убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова его жена, оперная певица Мария Максакова рассказала в интервью ТСН, что получила смс от предполагаемого заказчика преступления – своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. "Время так коротко. Не сатаней", – показала она журналистам сообщения на своем телефоне. Максакова заверила, что уже давно не общается с Тюриным. За последний год, кроме мужа, она потеряла также отца – 80-летний доктор физико-математических наук Петер Игенбергс скончался в январе. Певица воспитывает двухлетнего Ивана Вороненкова и рассчитывает получить украинское гражданство. | Максакова не планирует уезжать из Украины Скриншот: tsn.ua 23 марта 2017 года Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания ГПУ по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер, когда экс-депутат Госдумы РФ направлялся на встречу. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.9 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство по приказу Федеральной службы безопасности РФ заказал криминальный авторитет Тюрин. У него якобы было три мотива для совершения преступления, в том числе личный.В декабре прокуратура Киева сообщала, что досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова находится на завершающей стадии.видео Видео: tsn.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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