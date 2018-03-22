Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова осудила позицию комиссии Госдумы РФ по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах. До этого работу в Госдуме из-за этого приостановило агентство РБК. Слуцкий отвергает все обвинения Скриншот: Первый канал / YouTube Решение было принято после того, как парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах.Перепелова назвала такую позицию депутатов "неприемлемой и издевательской". Она отметила, что после заседания комиссии "стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно"."Только вместе мы можем изменить ситуацию, и будем рады, если нас поддержат коллеги из других СМИ", – добавила журналистка."Дождь" прекращает взаимодействие с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский "не наведут в ней порядок". Также телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении расследования в отношении Слуцкого.До этого по той же причине отозвало своих журналистов из Госдумы агентство РБК.О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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