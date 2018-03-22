|
МИД Чехии назвал "далеким от реальности" объяснение российского посла о связи Праги с "Новичком"
|
22.03.2018 02:43
|
Российский посол в Праге Александр Змеевский встречался с чешским
дипломатом для объяснения позиции Москвы по делу об отравлении
экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Стропницкий
подверг критике аргумент российского дипломата Фото: ЕРА Дипломат
отметил, что в качестве аргумента российской стороны Змеевский
назвал существование в Чехии военной антихимической
единицы.Стропницкий подчеркнул, что это заявление "далекое от
реальности", а имеющиеся у Праги вещества не имеют "ничего общего"
с газом "Новичок".Издание пишет, что с послом РФ встречался
заместитель чешского министра Иво Крамек. Стропницкий выразил
готовность в случае продолжения напряженности встретиться с
Змеевским лично.17 марта спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что
агент "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, никогда не
разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах
Запада бывшими советскими учеными."Наиболее вероятным источником
происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно
с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят
интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок“. Это –
Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция", – сказала
она.Стропницкий назвал это обвинение "манипуляцией".Кроме Чехии,
обвинения Захаровой отвергли Швеция и Словакия.4 марта 66-летнего
бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое
до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во
время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском
парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от
Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет
считать случай незаконным применением силы Россией против
Великобритании.Москва отказалась объяснять случай и потребовала
предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По
словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона,
"весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического
агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле
назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением
дипломатического этикета.Великобритания выслала 23 российских
дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 23
британских дипломатов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира