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Энергетическую зависимость от России надо сокращать, но при этом оставаться прагматиками
22.03.2018 02:46

Энергетическую зависимость от России надо сокращать, но при этом оставаться прагматиками

Энергетическую зависимость от России надо сокращать, но при этом оставаться прагматиками

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович подчеркнул важность развития возобновляемых источников энергии, связав это с чрезмерной зависимостью Европы от российского газа.

"Тем более важно принять все необходимые меры, когда мы знаем сегодня, что около двух третей газа, который мы потребляем в Европе, - это импортированный газ. Мы констатируем, что собственное производство уменьшается и что импорт газа, как следствие, будет только увеличиваться в ближайшие годы. И вот тут возникает проблема снабжения российским газом. Доля российского газа в общем неевропейском импорте явно наибольшая, так как она составляет сегодня примерно 40%", - сказал М.Шефчович, выступая в среду в Брюсселе на слушаниях в комитете Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

"Из этого следует, что отношения с Россией в области энергетики играют значительную роль в наших внешних энергетических связях", - отметил еврокомиссар, добавив, что прилагаются большие усилия для гарантии энергетической безопасности, направленные на сокращение зависимости.

При этом он признал необходимость оставаться реалистами и прагматиками и сохранять стабильные отношения с третьими странами-импортерами, играющими важную роль в европейской экономике.

Заместитель председателя Еврокомиссии остановился на энергетическом положении Украины и на проблеме транзита газа. "Украина - наш близкий, хитрый партнер. Это сосед Европейского союза, партнер во многих секторах, включая энергетику", - продолжил М.Шефчович.

Он напомнил о подписании во время саммита ЕС-Украина в 2016 году меморандума о взаимопонимании по энергетике, определяющего сотрудничество сторон в этой сфере. В начале апреля нынешнего года, отметил М.Шефчович, будет организовано министерское совещание по энергетической ситуации в Украине.

"Наше энергетическое сотрудничество направлено на модернизацию экономики страны, потому что энергетика - это настоящий краеугольный камень экономического сектора этого государства", - пояснил М.Шефчович, отметив украинские реформы в области энергетики.

Он также обратил внимание на то, что Украина - важный участок транзита российского газа, поставляемого в Европу. При этом еврокомиссар напомнил о перебоях поставок российского газа в ЕС в 2006 и 2009 годах, показавших уязвимость стран Евросоюза.

При этом он заявил: "Нужно признать, что, несмотря на все проблемы на восточной границе Украины, этот транзитный сектор хорошо функционировал последние годы". В то же время, добавил М.Шефчович, транзит газа - это источник дохода для Украины, особенно важный при нынешнем состоянии ее экономики.

Но напряженные отношения между Россией и Украиной, особенно обостренные "российской аннексией Крыма и ужасным конфликтом на востоке Украины", имеют непосредственные последствия для энергетической ситуации в Украине, но также и в Европе, отметил зампред ЕК.

В связи с этим он сослался на решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" (MOEX: GAZP), указав на обеспокоенность ЕС из-за последних мер российской стороны в ответ на приговор арбитражного суда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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