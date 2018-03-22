Экс-президент Франции Николя Саркози, которому предъявили обвинения в коррупции, получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи €50 млн для проведения предвыборной кампании, напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров ожидает, что Саркози "надолго пропишется" в тюрьме Фото: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте" По его словам, "главное – есть факт перехода в новую стадию расследования о получении от Муаммара Каддафи €50 млн для проведения предвыборной кампании Саркози".Кадыров надеется, что экс-президент Франции "когда-нибудь пропишется на долгие годы" в тюрьме.Глава Чечни вспомнил, как "усердствовал Саркози, когда западные страны бомбили Ливию" и "с каким восторгом он смотрел кадры расправы над Каддафи и его семьей". Глава Чечни считает, что это результат "той самой западной демократии, разрушающей страны и уничтожающей народы".Он удивился, как у Саркози "все просто получается: взял деньги, а затем отплатил кровью дарителя и народа".20 марта бывшего президента Франции задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта Саркози предъявили обвинения и отпустили домой. Против него планирует свидетельствовать сын убитого ливийского диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам. Саркози был главой государства с 2005 года по 2012-й.В апреле 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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