Первая ракетка мира Роджер Федерер не собирается завершать карьеру в ближайшее время,передает со ссылкой на .

"Главное - сохранять позитивный настрой после неудач. Меня не пугают поражения. В карьере есть место взлетам и падениям. Иногда бывает очень сложно, но надо принимать правильные решения и окружать себя правильными людьми. Тогда ты будешь счастлив и будешь получать удовольствие от того, что имеешь. Конечно, всегда хочется чего-то большего, но если постоянно думать об этом, то ты никогда не будешь счастлив", - отметил 36-летний Роджер.

По его словам, он продолжает получать удовольствие от игры, как и в молодости.

"Я уже давно доволен своей карьерой и жизнью - с тех пор, как выиграл Уимблдон-2003 и стал первой ракеткой мира. Тогда я реализовал свои детские мечты и состоялся как теннисист. Теперь я просто получаю удовольствие от игры и не спешу с завершением карьеры", - сказал Роджер Федерер.

В воскресенье Роджер Федерер в драматичном финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил аргентинцу Хуану Мартину дель Потро.

На верхнюю строчку рейтинга АТР Федерер вернулся в январе, после того, как выиграл рекордный в мужском теннисе 20-й турнир Большого Шлема - Открытый чемпионат Австралии, а кроме того, побил ряд рекордов.

На верхнюю строчку рейтинга АТР Федерер вернулся в январе, после того, как выиграл рекордный в мужском теннисе 20-й турнир Большого Шлема - Открытый чемпионат Австралии, а кроме того, побил ряд рекордов.

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