Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы (ГСН), в частности, предлагает ввести "голубые линии" для ограничения высотности застройки территории в населенных пунктах,передает со ссылкой на .

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины на своей странице в Facebook.

"...вводим новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничение застройки по высоте в населенных пунктах. Это поможет решить проблемы хаотичной застройки по высотности и гармонизировать городское пространство. ", - говорится в сообщении.

отметил, что сейчас действующие нормы устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог.

"Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройства улиц и т. п, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий", - пояснил заместитель министра.

А ограничение высотности, по его словам, отсутствует.

Проект новых ГСН будет утвержден в ближайшее время.

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