Истец Дмитрий Годунов утверждает, что правоохранители нанесли ему духовный убыток, проведя преступный обыск. Подготовительное судебное заседание по делу о возможной компенсации в один биткоин Бориспольский городской районный суд Киевской области проведет 19 июня. Курс биткоина превышает $9 тыс. Фото: EPA Истец Дмитрий Годунов утверждает, что правоохранители провели преступный обыск в ходе уголовного производства. При подаче заявления были соблюдены все необходимые нормы, следовательно суд не стал отказывать в рассмотрении дела.Подготовительное судебное заседание состоится 19 июня. Скриншот: court.gov.ua Копию решения опубликовали на сайте о криптовалютах Forklog. В декабре 2017 года СБУ проводила обыск в съемной квартире основателя этого проекта. Фото: forklog.com Юрист Дмитрий Гадомский пояснил AIN.ua, что в иске должны отказать, так как компенсацию морального вреда "даже в долларах не просят"."В Украине есть универсальная мера вреда и ущерба – гривна. Плюс, биткоин слишком волатилен, соответственно, истец явно прикалывается", – заявил он.Курс биткоина по состоянию на 22 марта составляет $9049. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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