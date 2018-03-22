|Украинский суд принял иск о моральной компенсации в один биткоин
|22.03.2018 04:17
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Скриншот: court.gov.ua
Копию решения опубликовали на сайте о криптовалютах Forklog. В декабре 2017 года СБУ проводила обыск в съемной квартире основателя этого проекта.
Фото: forklog.com
Юрист Дмитрий Гадомский пояснил AIN.ua, что в иске должны отказать, так как компенсацию морального вреда "даже в долларах не просят"."В Украине есть универсальная мера вреда и ущерба – гривна. Плюс, биткоин слишком волатилен, соответственно, истец явно прикалывается", – заявил он.Курс биткоина по состоянию на 22 марта составляет $9049.
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