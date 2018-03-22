Прекращение экономического сотрудничества с - формальное решение, поскольку за последние четыре года были разорваны практически все связи с Россией.

Об этом рассказал экономист Борис Кушнирук,передает со ссылкой на .

"Фактически то, что заложено в соглашение, которое было подписано в 2011 году, уже неактуален (программа экономического сотрудничества Украины и на 2011-2020 годы было подписана 7 июня 2011 бывшими в то время премьер-министрами России Владимиром Путиным и Украины Николаем Азаровым - Gazeta.ua). Чтобы было понятно, там речь шла о военно-промышленном сотрудничестве и сотрудничестве в энергетической сфере. По всем этим направлениям де-факто мы уже не сотрудничаем с Россией. Соглашение не существовало с 2014-го года", - сказал он.

Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду. приостановил действие этого документа.

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