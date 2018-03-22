США планируют помочь Киеву с обучением военных и ремонтом уже предоставленного оружия, говорится в проекте бюджета на 2018 финансовый год. Конгресс должен принять бюджет до истечения 23 марта Фото: EPA Еще $200 млн планируют направить на военную поддержку Киева, в том числе на летальное оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США. При это деньги нельзя использовать для передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов.Для принятия бюджета у обеих палат Конгресса есть время до истечения 23 марта, иначе федеральное правительство останется без финансирования. Документ также должен подписать президент Дональд Трамп.В декабре 2017 года власть Трампа предлагала выделить Украине на военные нужды $350 млн. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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