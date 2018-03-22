Националисты 3 апреля проведут в правительственном квартале марш "За украинское будущее без олигархов".

Об этом сообщил руководитель " в своем блоге, передает со ссылкой на .

"Мы, украинские националисты, требуем: перед тем, как вы обнулитесь - сделайте хотя что-то полезное. Тем более, что вы это украинцам обещали. И на выборах, и в официальном документе - коалиционном соглашении. Обещали, в частности, "завершить АТО за часы", новый закон о выборах, закон об импичменте президента... И главное: обещали деолигархизацию, мифическими результатам которой так хвастался олигарх Порошенко на своей внеплановой пресс-конференции. На самом деле все необходимые законодательные акты давно лежат в парламенте. И мы, украинские националисты, требуем наконец принять и воплотить в жизнь эти ключевые для будущего Украины инициативы.

Поэтому националисты снова вместе выходят на марш. Марш силы нации "За украинское будущее без олигархов". Мы заставим власть услышать голос нации", - отметил .

"Это рабочий день в парламенте, Кабинете министров, и Администрации президента. Время привести в чувство всю власть. Пусть ждут", - подчеркнул .

16 марта прошлого года лидеры трех националистических партий , Андрей Белецкий и Андрей Тарасенко подписали и представили Национальный манифест в . За месяц до того участники трех политических сил - ", "Азова" и "Правого сектора" - провели в центре столицы марш. На него собрали около 20 тыс. Человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира