Генпрокуратура предупредила незаконную передачу имущества Реабилитационного центра "Конча-Заспа" в частную собственность

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предупредила незаконную передачу имущества Реабилитационного центра "Конча-Заспа" Совета профсоюза работников органов Государственной таможенной службы Украины, а именно жилого дома, в частную собственность, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту незаконного отчуждения должностными лицами реабилитационного центра "Конча-Заспа" Совета профсоюза работников органов Государственной таможенной службы Украины объектов недвижимого имущества в отдельно крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования правоохранители совершили временный доступ к вещам и документам, которые находились в Киево-Святошинском райсуде и подтверждают совершение преступления.

"Совершение уголовного преступления стало возможным, помимо прочего, в результате заключения сделок, которые не соответствовали интересам членов профсоюза и без их согласия", – отметили в прокуратуре.

В настоящее время судья Печерского райсуда г.Киева своим постановлением наложил арест на недвижимое имущество.

В Генпрокуратуре также отмечают, что реабилитационный центр использует земельный участок, переданный государством во временное пользование. В настоящее время в домах профсоюза живут народные депутаты Украины, руководители государственной фискальной и таможенной служб, другие высокопоставленные лица.