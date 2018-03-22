Полиция американского города Темпе (штат Аризона) в Twitter показала видеозапись ДТП, в результате которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину, переходившей дорогу с велосипедом. На кадрах с регистратора видно, что авария произошла в темное время суток на слабоосвещенном участке трассы. Женщина, сидевшая на месте водителя, попыталась перехватить управление только после столкновения. | Женщина, сидя за рулем беспилотного авто, не обращала внимание на дорогу Скриншот: Tempe Police ‏/ Twitter В результате столкновения с автономным джипом Volvo 18 марта в больнице от полученных травам скончалась 49-летняя Элейн Херцберг. Это первый в истории случай гибели пешехода под колесами беспилотника на дорогах общего пользования.Шеф полиции Темпе Сильвия Моир рассказала San Francisco Chronicle, что автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 км в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час и не пытался тормозить. После пересмотра видео, которое было заснято камерами, установленными на Uber, она заключила, что при таких условиях было бы сложно избежать столкновения с пешеходом – неважно, кто управлял бы транспортом, человек или робот.видео Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigatingthe details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 березня 2018 р. Видео: Tempe Police ‏/ Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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