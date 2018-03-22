В Китае провели операцию по удалению лишней ноги у ребенка. Малыш родился с тремя нижними конечностями.

Патология возникла еще во время беременности. Лишняя нога была остатком частично сформированного паразитического близнеца, передает со ссылкой на .

Подобное явление возникает, когда близнецы не могут разделиться. Такое происходит один к миллиону.

Природа этого феномена неизвестна. Это может быть связано с ограниченным кровоснабжением во время беременности, что приводит к смерти и частичной абсорбции одного из близнецов.

Операцию ребенку сделали в 11-месячном возрасте.

Ребенку не просто удалили лишнюю конечность, а сделали пересадку. Правая нога ребенка была сформирована, как рука, следовательно врачам пришлось ее удалить и пересадить ногу близнеца.

Врачи диагностировали у ребенка пупочную грыжу и врожденные пороки сердца. Также у ребенка отсутствуют коленные чашечки.

Однако врачи успешно провели операцию.

Иванка Денисова из Братиславы имеет недоразвиту часть черепа. Причиной является естественный синдром Гольденхара. Врачи прогнозировали, что она не проживет и 12 лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира