|Мальчика с тремя ногами прооперировали
|22.03.2018 06:06
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В Китае провели операцию по удалению лишней ноги у ребенка. Малыш родился с тремя нижними конечностями.
Патология возникла еще во время беременности. Лишняя нога была остатком частично сформированного паразитического близнеца, передает со ссылкой на .
Подобное явление возникает, когда близнецы не могут разделиться. Такое происходит один к миллиону.
Природа этого феномена неизвестна. Это может быть связано с ограниченным кровоснабжением во время беременности, что приводит к смерти и частичной абсорбции одного из близнецов.
Операцию ребенку сделали в 11-месячном возрасте.
Ребенку не просто удалили лишнюю конечность, а сделали пересадку. Правая нога ребенка была сформирована, как рука, следовательно врачам пришлось ее удалить и пересадить ногу близнеца.
Врачи диагностировали у ребенка пупочную грыжу и врожденные пороки сердца. Также у ребенка отсутствуют коленные чашечки.
Однако врачи успешно провели операцию.
Иванка Денисова из Братиславы имеет недоразвиту часть черепа. Причиной является естественный синдром Гольденхара. Врачи прогнозировали, что она не проживет и 12 лет.