В Украине каждый второй аист может погибнуть из-за морозов. Видео
22.03.2018 06:08
Из-за аномальных мартовских холодов может погибнуть половина
аистов, которые вернулись в Украину с зимовки. Об этом 20 марта
телеканалу "1+1" рассказал орнитолог Владимир Берейко. Специалисты
советуют не приближатся к птицам – они от испуга поднимаются в небо
и теряют силы. Также не рекомендуют подкармливать аистов хлебом,
потому что они питаются рыбой и мясом. Сейчас животные не могут
охотиться из-за льда на реках. По прогнозам синоптиков, снегопады
продлятся в Украине до 25–26 марта. | Аисты не могут добыть
себе пищу Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube видео Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube