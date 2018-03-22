|Маршрутка перевернулась на крышу: внутри были пассажиры
|22.03.2018 06:43
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Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась на крышу.
Авария произошла на трассе - Одесса, передает со ссылкой на .
Маршрутка двигалась в сторону . На скользкой дороге в селе Саливонки Васильковского района микроавтобус слетел с трассы. Никто из пассажиров существенно не пострадал.
с маршруткой в Запорожье, которая перевернулась на ул. Днепровское шоссе, произошла при попытке обгона на большой скорости.
В результате аварии пострадали три человека, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
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