Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, представление на задержание и снятие депутатской неприкосновенности с которой рассмотрят рано утром 22 марта, в программе "Украинский формат" на телеканале NewOne заявила, что руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко встречалась с "главой ДНР" Александром Захарченко.

"Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна (Тимошенко - прим. ред.), на грани излома "Майдана" перед войной, но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила.

По каким именно темам говорила Юлия Владимировна?

Конечно же только за Украину - она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал - ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку," - рассказала она.

"Поэтому это лицемерие, которым "Батькивщина" очень красиво прикрывается, меня, как человека, поразило до глубины души.

Я может так и не говорила бы об этом, но вы постоянно любите спекулировать на тех темах, что гадость я", - добавила Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что была готова поднять вертолет и полететь защищать Крым в 2014 году, однако соответствующего приказа не было.

"Людям на Донбассе не страшно?

Все то, что вы переживали в Афгане когда-то, люди переживают сейчас в Украине. Так что, просто так плохо правим, нельзя было за четыре года этого изменить, не сдав Крым?

Нельзя было прекратить войну на Донбассе?", - высказалась Савченко, обращаясь к народному депутату Сергею Куницыну.

"Вы были в Крыму когда его захватывали?", - спросил Куницын.

"Когда Крым захватывали – я стояла и ждала приказ, когда мне дадут поднять вертолет и полететь защищать Крым, я ждала этого приказа, у нас весь полк ждал", - ответила Савченко.

"Касательно террористического акта были заданы очень конкретные вопросы.

Страшно, когда разрываются мины?

Так вот, каждая ввезенная сюда мина не разорвалась по нашим, разве это не понятно? Такие спецоперации тоже проводятся, они нужны.

Сейчас не хотят говорить о тех спецоперациях, которые были проведены не спецслужбами СБУ, а другими спецслужбами, не будут раскрывать всех понятий, как работают военные", - отметила народный депутат.

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что увидела страх в глазах Петра Порошенко, когда пожала ему руку после возвращения из тюрьмы РФ.

"Мою сестру начали использовать в политике и видели, что она не управляема партией "Батькившина", они очень боялись моего возвращения. Каждый раз, общаясь с сестрой, я это слышала, она мне рассказывала, что происходит, я понимала, как меня там сильно "хотят" видеть - желательно мертвой.

И Порошенко испугался - не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт.

Он испугался – по первому взгляду видно – как только меня увидел, как только я ему пожала руку.

Я такие испуганные глаза видела только в сессионном зале, когда я зашла и пустили слух, что у меня есть гранаты", - рассказала Савченко.

"Давайте не будем лицемерами – все вы ездили на суды, потому что вам нужен был пиар.

Никто не думает про людей, потому что если бы вы думали, вы бы поехали со мной к Карпюку и Клыху, вы бы вытянули Сенцова и Кольченко", - заявила народный депутат.

Народный депутат Евгений Балицкий заявил, что если против Надежды Савченко начнут репрессии и посадят ее в тюрьму, то она выйдет оттуда президентом.

"Знаете, нормальный генеральный прокурор должен сначала расследовать, а потом выходить и заниматься пиаром. А то у нас генеральная прокуратура - как спортивная рыбалка: поймали, сфотографировались, сэлфи сделали и отпустили", - сказал Балицкий.

"Тайну следствия еще никто не отменял. И если тут решался вопрос о привлечении к криминальной ответственности, было бы юридически грамотно это заседание сделать закрытым", - отметил прежний народный депутат Кирилл Куликов.

"Завтра если проголосуют за снятие Савченко - я, кстати, Надя, за это голосовать не буду, что бы я там не увидел - я хочу сказать вам, что если они проголосуют за снятие и начнут репрессии (она не для того вернулась в Украину, чтобы с 22 упасть на "пятнашку" лет в тюрьме) - она выйдет оттуда президентом", - заявил Балицкий.

"Или мне дадут пожизненное", - прокомментировала Савченко.

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