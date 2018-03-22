По ее словам, осадки возможны ночью в южной части. Зато на Востоке Украины немного будет снежить.

В Киеве 22 марта — без осадков, днем с солнышком. Ближайшей ночью еще холодно, до -8, -9 градусов. Днем -1, +1 градуса.

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