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Снежный циклон отступает с Украины, весна все ближе
22.03.2018 07:31
Снежный циклон отступает с Украины, весна все ближе В четверг, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода. Прогноз погоды на 21 марта: в Украине сегодня потеплеет, но температура с минусом все еще ожидается ночью.
Несмотря на солнышко, будет холодно, а в южных и восточных регионах ожидаются незначительные снегопады.По словам синоптика Наталья Диденко, «в большинстве областей прояснения позволят ночью прорваться морозу до -7-12 градусов, но немного прогреют день, до 0-4 мороза, на Западе до 0+2 а на Юге до +1+5 градусов». Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, осадки возможны ночью в южной части. Зато на Востоке Украины немного будет снежить.

В Киеве 22 марта — без осадков, днем с солнышком. Ближайшей ночью еще холодно, до -8, -9 градусов. Днем -1, +1 градуса.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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