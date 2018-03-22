|"Мы калек не берем" - история 33-летней украинки с синдромом Дауна
|22.03.2018 07:36
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33-летняя Ирина с синдромом Дауна играет в театре, танцует и занимается росписью по стеклу. Она пунктуальна, любит структурировать и упорядочивать информацию.
Историю девушки в день людей с синдромом Дауна, передает со ссылкой на .
Ирина родилась в . Ее мать, Галина, була вынуждена бросить работу в сфере торговли, чтобы ухаживать за ребенком. Когда пришло время оформлять Иру в садик, она обошла все учебные заведения района.
"Нам везде отказывали. В одном детском саду заведующая сказала: "Мы калек не берем". Но я знала, что у нее самой сын парализованный", - вспоминает Галина.
Последний сад в списке и единственный, куда женщина решила не заходить от безнадежности, в результате, согласился взять Иру. Соседка, которая работала там, сама позвонила в дверь Галины и поинтересовалась, почему они не зашли к ним. Далее была специализированная школа.Теперь несколько раз в неделю уже в течение 11 лет Ира посещает клуб "Джерела" - благотворительное общество помощи людям с инвалидностью с особенностями развития. Там они рисуют, лепят, занимаются декупажем, играют в шашки, посещают спортивные секции, театральный кружок и танцы. "Джерела" занимают все свободное время Иры. Там у нее много друзей и даже есть парень. Ирина увлекается театральным искусством и кулинарией. Кроме того, любит читать. Любимая книга - все части "Гарри Поттера". Она занимается росписью по стеклу, вырезает открытки, делает свечи. Этого научилась в "Джерелах". За свои успехи получила десятки грамот, дипломов и благодарностей.
Девушка очень пристальна в том, что касается ее вещей, любит порядок и точность. Все свои вырезанные рецепты, например, аккуратно складывает, структурирует и сразу замечает, если мама что-то сдвинула. Ира пунктуальная: все делает по расписанию.Мать пыталась научить девушку ездить на занятия самостоятельно. Сначала ездила в соседнем вагоне и тайком подглядывала за дочерью, чтобы подстраховать, если растеряется. У Иры получалось. А потом знакомую девушку с синдромом Дауна изнасиловали. После этого женщина решила, что будет сама возить свою дочь, пока сможет.
"Они очень доверчивы, - говорит Галина. - Я ей объясняю, что нельзя вот так и так делать, а потом подружка скажет наоборот, Ира пойдет и сделает. Этой добротой и пользуются недоброжелатели".Трудоустройство людей с синдромом Дауна - еще одна проблема, за решение которой в Украине только начинают браться. Осенью в открылась пекарня Good Bread From Good People, куда на работу наняли людей с особенностями развития. Еще одна пекарня такого типа открывается сегодня, 21 марта, в Броварах. Есть случаи, когда люди с синдромом Дауна работают и в других сферах: ювелирное мастерство, работа в школьной столовой, уборка в детском саду.
"Сейчас все время Иры занимают "Джерела", - говорит Галина. - Мы очень благодарны педагогам, которые там работают, которые придумывают все эти кружки и программы, занимаются с ними. Но все это - лишь развлечения. А хотелось бы еще и чем-то серьезным заниматься".
21 марта отмечают Международный день людей с синдромом Дауна.
В этот день в мире проходит флешмоб lots of socks - "много носков". Люди надевают носки с различными цветами и узорами, чтобы почувствовать, как это - быть не таким, как все и привлекать внимание.
Отмечать этот день в 2006 году предложил греческий генетик Стилианос Антонаракис из Женевского университета. Двадцать первый день третьего месяца был выбран, поскольку синдром Дауна связан с 3 копиями двадцать первой хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме).