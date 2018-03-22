Четверг. Что можно выделить?

Пакет «Скрипаль» движется в правильном направлении:

Глава МИД Британии Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии, информирует svodka.net.

Энергонезависимость от РФ:

Украина будет импортировать природный сжиженный газ Катара через газовый терминал в польском Свиноуйсьце.

МВФ оставил две рекомендации:

приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его рыночной стоимостью и создание Антикоррупционного суда остаются условиями дальнейшего пересмотра кредитной программы фонда.

Курс — на Запад:

Украина разорвала программу экономического

сотрудничества с РФ.

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Военный тигр:

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины будут совместимы с Силами специальных операций НАТО.

Сегодня будет интересно в Раде.

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