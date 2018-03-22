Пакет «Скрипаль» движется в правильном направлении: Новости Олега
Пономаря
Четверг. Что можно выделить?
Пакет «Скрипаль» движется в правильном направлении:
Глава МИД Британии Борис Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу
в России с Олимпиадой в нацистской Германии, информирует svodka.net.
Энергонезависимость от РФ:
Украина будет импортировать природный сжиженный газ Катара через
газовый терминал в польском Свиноуйсьце.
МВФ оставил две рекомендации:
приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его
рыночной стоимостью и создание Антикоррупционного суда остаются
условиями дальнейшего пересмотра кредитной программы фонда.
Курс — на Запад:
Украина разорвала программу экономического
сотрудничества с РФ.
Читайте: Такие договора - на вес золота:
Утренние новости от Пономаря
Военный тигр:
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины будут совместимы
с Силами специальных операций НАТО.
Сегодня будет интересно в Раде.
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