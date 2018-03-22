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23-я украинская экспедиция отправляется на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде
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22.03.2018 07:50
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Украинские исследователи будут целый год изучать в Антарктиде
климатические изменения. В экспедиции нет ни одной женщины Фото:
Міністерство освіти і науки України / Facebook Группа из 12 человек
(семи научных и пяти технических работников) будет находиться на
станции целый год.Исполняющий обязанности начальника Национального
антарктического научного центра Евгений Дикий анонсировал, что
летнюю экспедицию в таком виде можно видеть в последний раз."Это
последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы
возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами
на станции проводили исследования и женщины, давали блестящие
научные результаты", – сказал он.Нынешний состав будет
наблюдать за изменением климата, уровнем моря, состоянием озоновой
дыры, изучать аномальное магнитное поле, популяции пингвинов и тому
подобное.В Антарктиду также направят сезонную экспедицию из 12
ученых. В течение почти трех недель они будут отбирать образцы для
исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских
учреждений Украины.В ближайшее время на станции планируют наладить
качественную интернет-связь, чтобы вести онлайн-трансляции.Станцию
"Академик Вернадский" основала британская экспедиция в 1930-х годах
(тогда она называлась "Фарадей"). В 1996 году Великобритания
передала объект Украине.В марте 2017 года возле украинской полярной
станции, расположенной на острове Галиндез, разведали три
месторождения нефти и четыре месторождения газа.
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