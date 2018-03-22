Украинские исследователи будут целый год изучать в Антарктиде климатические изменения. В экспедиции нет ни одной женщины Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook Группа из 12 человек (семи научных и пяти технических работников) будет находиться на станции целый год.Исполняющий обязанности начальника Национального антарктического научного центра Евгений Дикий анонсировал, что летнюю экспедицию в таком виде можно видеть в последний раз."Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами на станции проводили исследования и женщины, давали блестящие научные результаты", – сказал он.Нынешний состав будет наблюдать за изменением климата, уровнем моря, состоянием озоновой дыры, изучать аномальное магнитное поле, популяции пингвинов и тому подобное.В Антарктиду также направят сезонную экспедицию из 12 ученых. В течение почти трех недель они будут отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.В ближайшее время на станции планируют наладить качественную интернет-связь, чтобы вести онлайн-трансляции.Станцию "Академик Вернадский" основала британская экспедиция в 1930-х годах (тогда она называлась "Фарадей"). В 1996 году Великобритания передала объект Украине.В марте 2017 года возле украинской полярной станции, расположенной на острове Галиндез, разведали три месторождения нефти и четыре месторождения газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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