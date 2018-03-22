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22 марта — что сегодня празднуют в Украине и в мире
22.03.2018 07:55
22 марта — что сегодня празднуют в Украине и в мире

Что 22 марта празднуют в Украине и в мире

Всемирный день водных ресурсов

День Балтийского моря

Международный день таксиста

Ночь Рагаиб у мусульман

Новый год в Индии

День таксиста в Украине

Кто из знаменитостей родился 22 марта

1842 — Николай Лысенко, украинский композитор

1860 — Порфирий Демуцкий, украинский фольклорист, хоровой дирижер, композитор

1915 — Мария Капнист, украинская актриса

1923 — Марсель Марсо, знаменитый французский мим, выступавший под именем Бип

1948 — Эндрю Ллойд-Уэббер, английский композитор

1949 — Фанни Ардан, французская киноактриса

1976 — Риз Уизерспун, американская актриса.

Что интересного в мире произошло 22 марта

1841 — в США запатентовано производство крахмала

1876 — принята конституция Испании

1882 — конгресс США запретил многоженство

1907 — в Лондоне появились первые такси со счетчиками

2000 — в Киеве открыта центральная синагога

2016 — серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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