|22 марта — что сегодня празднуют в Украине и в мире
|22.03.2018 07:55
|
Что 22 марта празднуют в Украине и в мире
Всемирный день водных ресурсов
День Балтийского моря
Международный день таксиста
Ночь Рагаиб у мусульман
Новый год в Индии
День таксиста в Украине
Кто из знаменитостей родился 22 марта
1842 — Николай Лысенко, украинский композитор
1860 — Порфирий Демуцкий, украинский фольклорист, хоровой дирижер, композитор
1915 — Мария Капнист, украинская актриса
1923 — Марсель Марсо, знаменитый французский мим, выступавший под именем Бип
1948 — Эндрю Ллойд-Уэббер, английский композитор
1949 — Фанни Ардан, французская киноактриса
1976 — Риз Уизерспун, американская актриса.
Что интересного в мире произошло 22 марта
1841 — в США запатентовано производство крахмала
1876 — принята конституция Испании
1882 — конгресс США запретил многоженство
1907 — в Лондоне появились первые такси со счетчиками
2000 — в Киеве открыта центральная синагога
2016 — серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).
Источник