22 марта — что сегодня празднуют в Украине и в мире Что 22 марта празднуют в Украине и в мире Всемирный день водных ресурсов День Балтийского моря Международный день таксиста Ночь Рагаиб у мусульман Новый год в Индии День таксиста в Украине Кто из знаменитостей родился 22 марта 1842 — Николай Лысенко, украинский композитор 1860 — Порфирий Демуцкий, украинский фольклорист, хоровой дирижер, композитор 1915 — Мария Капнист, украинская актриса 1923 — Марсель Марсо, знаменитый французский мим, выступавший под именем Бип 1948 — Эндрю Ллойд-Уэббер, английский композитор 1949 — Фанни Ардан, французская киноактриса 1976 — Риз Уизерспун, американская актриса. Что интересного в мире произошло 22 марта 1841 — в США запатентовано производство крахмала 1876 — принята конституция Испании 1882 — конгресс США запретил многоженство 1907 — в Лондоне появились первые такси со счетчиками 2000 — в Киеве открыта центральная синагога 2016 — серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене). Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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