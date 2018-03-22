Потепление в отношениях президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина, которое наблюдается в последнее время, может быть связано с наличием у России нешуточного компромата на американского лидера.

Об этом заявил прежний директор ЦРУ Джон Бреннан, передает The Hill, информирует svodka.net.

«Я говорю, что, вероятно, у русских есть что-то, и именно следовательно Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», – уточнил он.

И действительно, за последние дни разговор двух глав держав приобрел теплые нотки, которых не было ранее. Так, сначала Трамп звонил Путину и поздравил его с победой на президентских выборах. А позже назвал желание «ладить с Россией хорошим делом».

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