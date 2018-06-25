Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром упали в цене до 74,28 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,68%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,44 доллара за баррель, потеряв 0,20%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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