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Brent подешевела до 74,28 долл. за баррель
25.06.2018 07:59

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром упали в цене до 74,28 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,68%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 68,44 доллара за баррель, потеряв 0,20%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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