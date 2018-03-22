Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 марта 2018 года «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики». Соответствующий приказ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Во всех нововведениях документа разбирался «Обозреватель».

Получение гражданства. СНБО одобрил проект закона, предусматривающий внесение изменений в действующий закон о гражданстве Украины и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады. Речь идет об ограничении и более четком определении оснований для получения гражданства Украины.

Основания для въезда в Украину. В месячный срок Кабинет министров Украины должен обеспечить разработку и внести в Раду законопроекты с изменениями в действующие законы «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном движении». Речь идет о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда и использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину. Нововведения направлены на иностранцев, а в первую очередь — на граждан Российской Федерации, и на людей без гражданства из стран миграционного риска. А это 70 стран, определенных постановлением Кабмина. К ним относятся Бангладеш, Камбоджа, Палестина, Судан и др. В 2017 году в этот список была внесена и Россия.

Ужесточение ответственности за нарушения. Также должны быть разработаны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства, оформления для них документов и т.д. Ужесточить планируют и ответственность за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Четырехуровневая система контроля гостей страны. Месяц времени отводится и на усовершенствование реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами. Так, должны быть предусмотрены меры для обеспечения работы четырехуровневой системы контроля въезда и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

Реестр и верификация данных. За два месяца Кабмин должен подготовить и утвердить порядок регистрации иностранцев и лиц без гражданства на пунктах пропуска на границе и внесение информации о них и их документах в соответствующий список. Также правительство должно определить порядок взаимодействия всех сторон в процессе биометрической верификации и идентификации человека. Кроме того, Кабмину поручено принять порядок заполнения и использования иммиграционной карты.

Методология Европола для борьбы с преступностью. До 1 июля 2018 года Кабмин должен разработать и утвердить стратегию и план действий по борьбе с организованной преступностью. И здесь правительство должно предусмотреть комплексное внедрение современных систем уголовного анализа, в частности, методологии Европола.

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