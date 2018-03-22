Права на экранизацию произведений британского писателя Джона Р.Р. Толкина, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили $250 млн, сообщает Reuters. Amazon может потратить около полмиллиарда долларов на создание сериала Фото: ЕРА По данным источников агентства, только права на экранизацию произведений Толкина, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили $250 млн.3 ноября 2017 года издание Variety сообщило, что Warner Bros. Television и владельцы авторских прав на произведения английского писателя Джона Толкина ведут переговоры с Amazon о создании сериала на основе "Властелина колец". Отмечалось, что в них лично участвует основатель Amazon Джефф Безос. Официально о планах снять сериал компания объявила 14 ноября.В новой адаптации исследуют сюжеты, предшествующие "Братству кольца". Сделка предусматривает возможность создания спин-оффов (художественных произведений, развивающих образы и темы популярного произведения).Трилогия "Властелин колец" Толкина впервые была издана в 1954 году в Великобритании. В 2001-м, 2002-м и 2003 годах вышла кинотрилогия, снятая режиссером Питером Джексоном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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