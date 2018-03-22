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Сериал Amazon по "Властелину колец" может обойтись создателям в $500 млн - СМИ
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22.03.2018 08:06
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Права на экранизацию произведений британского писателя Джона Р.Р.
Толкина, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television,
стоили $250 млн, сообщает Reuters. Amazon может потратить около
полмиллиарда долларов на создание сериала Фото: ЕРА По данным
источников агентства, только права на экранизацию произведений
Толкина, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television,
стоили $250 млн.3 ноября 2017 года издание Variety сообщило, что
Warner Bros. Television и владельцы авторских прав на произведения
английского писателя Джона Толкина ведут переговоры с
Amazon о создании сериала на основе "Властелина колец".
Отмечалось, что в них лично участвует основатель Amazon Джефф
Безос. Официально о планах снять сериал компания объявила 14
ноября.В новой адаптации исследуют сюжеты, предшествующие "Братству
кольца". Сделка предусматривает возможность создания спин-оффов
(художественных произведений, развивающих образы и темы популярного
произведения).Трилогия "Властелин колец" Толкина впервые была
издана в 1954 году в Великобритании. В 2001-м, 2002-м и 2003 годах
вышла кинотрилогия, снятая режиссером Питером Джексоном.
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