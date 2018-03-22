Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем.

Чтобы найти хорошую работу и получать достойную зарплату, одного опыта работы мало. Претенденты часто допускают классические ошибки, которые могут стоить им карьеры, передает со ссылкой на .

Несоответствующее резюме

Часто кандидаты не ответственно относятся к составлению резюме. Недостаточно описывают опыт работы или прикрепляют пляжные фото. Кроме того, в строке "Дополнительная информация" пишут то, что и другие. Просто копируют информацию с чужих резюме. По словам рекрутеров, кандидат, который не захотел грамотно составить резюме, не ответственно будет относиться к работе.

Перед отправкой резюме работодателю, проверьте, соответствует ли название вашей должности тому, что указано в вакансии. Кроме того, стоит перечитать резюме, чтобы оно соответствовало желаемой работе. Проверить на ошибки.

Излишняя самоуверенность

Мысли о том, что вы незаменимый работник и работодатели самостоятельно будут искать вас, играет злую шутку с претендентами. Даже специалистам с безупречной репутацией часто трудно найти достойную работу. Тому, кто годами работал в компании без карьерного роста, придется приложить усилия, чтобы трудоустроиться.

Если хотите получить роботу, необходимо самостоятельно рассылать резюме. Также звонить работодателям, искать вакансии и ходить на собеседования. Никто не узнает о том, какой вы незаменимый работник, пока сами не расскажете об этом.

Отказ от возможностей

Если думаете, что можете больше, не стоит бояться менять работу. Составьте резюме, найдите вакансию и запишитесь на собеседование. Работа далеко от дома или требование безупречного знания английского не должна останавливать вас. Ведь сначала можно пользоваться переводчиками и параллельно учить иностранный. В офис можно доехать общественным транспортом или собственным авто. Не отказывайтесь от возможностей. Будьте настойчивы.

Психологи установили, что в среднем по миру $ 95 тыс. в год позволят человеку быть довольной жизнью. Это около 2,5 млн грн в год или 210 тыс. в месяц. Ученые считают, что для эмоционального равновесия довольно $ 60 тыс. в год. В то же время средняя месячная зарплата в Украине составляет 8777 грн. Это в 15 раз меньше уровня "эмоционального комфорта" или почти в 24 раза ниже "уровня счастья".

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