В столице открылся новый спорткомплекс, владельцем которого является "Киевский метрополитен".

Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон и пригласила всех желающих посетить спортивный зал, передает со ссылкой на .

Спортсмены смогут воспользоваться тренажерным залом, зоной настольного тенниса и секцией по боксу, где будет тренировать мастер спорта международного класса Циронян Сурен Мушегович.

"У нас в метроспортзали без пафоса и кислородных коктейлей конечно, но все тренажеры, что надо есть и даже такие, что не у всех спортцентрах ставят - тоже есть. Душ ринг, качалка, груши, скакалки, настольный теннис", - написала пресс-секретарь .

Спорткомплекс радует приятными ценами, ведь месячный абонемент стоит 180 гривен, разовое посещение - 23 грн. Кроме того, для работников метрополитена и их семью будут действовать скидки.

Нью-йоркский музей Метрополитен изложил в открытом доступе более 400 тыс. экспонатов из своей коллекции, большинство из этих работ является общественным достоянием.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира