Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Цукерберг заявил, что изначально личные данные использовались неназванным исследователем для академических целей, при этом соблюдались все установленные правила конфиденциальности.

Впоследствии данные были переданы сторонним компаниям, включая Cambridge Analytica.

Основатель соцсети отметил, что Facebook пересмотрит отношения со сторонними разработчиками, а также предложит пользователям социальной сети удалить все сторонние приложения.

Цукерберг подчеркнул, что главные шаги для того, чтобы не происходило крупных утечек, были предприняты компанией несколько лет назад.

Основатель Facebook Марк Цукерберг также сделал первое заявление по поводу ситуации с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, которая работала во время избирательной кампании на Дональда Трампа, хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в соцсети.

Он обнародовал его на своей странице в соцсети.

Марк Цукерберг подчеркнул, что Facebook несет ответственность за данные своих пользователей.

"Если мы не можем обеспечить их безопасность, то не заслуживаем служить вам. Я пытаюсь разобраться в ситуации и хочу убедиться, что этого не повторится. Ряд мер для предотвращения подобного были предприняты нами еще несколько лет назад, но нам есть над чем еще работать", - написал основатель Facebook.

Он рассказал о планах компании изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до ограничения доступа к данным в 2014 году.

Также соцсеть намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена подозрительная активность и закрыть доступ к платформе разработчикам, которые злоупотребляли информацией.

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